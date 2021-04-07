Тридцать лет независимости: украинцы назвали только один положительный момент в СССР

На протяжении 30 лет независимости украинцев значительно больше устраивают почти все стороны жизни. Единственной сферой, где было лучше во времена СССР , является гарантированность трудоустройства.

По данным опроса, украинцев больше устраивает:

наличие широкого ассортимента товаров и услуг (71% против 7% в последнее тридцатилетие в независимости);

свобода выражения взглядов (65 против 9% в последнее тридцатилетие в независимости);

возможности для самореализации (44% против 21% в последнее тридцатилетие в независимости);

возможность влиять на действия власти (38% против 8% в последнее тридцатилетие к независимости)

Несколько в меньшей степени годы независимости выигрывают у предыдущего периода в оценке украинцами своего социального статуса - 33% более довольны им в годы независимости, а 25% - считают его выше в советские времена.

Единственной стороной жизни, которая больше устраивала украинцев во времена плановой экономики, является гарантированность работы и трудоустройства (55% в советское время против 17% во времена независимости).

Опрос компании Research & Branding Group проводился с 4 по 14 марта 2021 года среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.