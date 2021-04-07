ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Тридцять років незалежності: українці назвали лише один позитивний момент у СРСР

Новость на русском → Україна, Середа 07 квітня 2021 15:14
Тридцять років незалежності: українці назвали лише один позитивний момент у СРСР Фото: українці не сумують за СРСР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Упродовж 30 років незалежності українців значно більше влаштовують майже всі сторони життя. Єдиною сферою, в якій було краще за часів СРСР, є гарантованість працевлаштування.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, українців більше влаштовує:

  • наявність широкого асортименту товарів і послуг (71% проти 7% у останнє тридцятиліття до незалежності);
  • свобода вираження поглядів (65 проти 9% у останнє тридцятиліття до незалежності);
  • можливості для самореалізації (44% проти 21% у останнє тридцятиліття до незалежності);
  • можливість впливати на дії влади (38% проти 8% у останнє тридцятиліття до незалежності).

Дещо меншою мірою роки незалежності виграють у попереднього періоду в оцінці українцями свого соціального статусу - 33% більш задоволені ним у роки незалежності, а 25% - вважають його вищим у радянські часи.

Єдиною стороною життя, яка більше влаштовувала українців у часи планової економіки, є гарантованість роботи і працевлаштування (55% у радянський час проти 17% у часи незалежності).

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 4 по 14 березня 2021 року серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, у середині серпня 2020 року 31,7% українців вважали, що розпад Радянського Союзу - це погано. Протилежної думки дотримуються 49,1% опитаних, решта 19,2% вагаються з відповіддю.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався в середині серпня 2020 року, за проголосували б 67,7% громадян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство СССР опрос
NEWS
Коли в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату
Коли в Україну прийде потепління: синоптик назвала дату
DAILY
Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну