Трибунал ООН обнародовал текст решения по делу украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву обнародовал текст своего решения относительно обязательства России освободить украинских моряков. Об этом сообщается на сайте суда.

В нем указано, что трибунал "19 голосами против 1 постановляет, что Украина и Российская Федерация должны представить в трибунал первичную информацию, упомянутую в пункте 121, не позднее 25 июня 2019 года, и уполномочивает президента (трибунала, - ред.) запрашивать дополнительные доклады и информацию, которые он считает целесообразными после этого отчета".

Так, в пункте 121 говорится: "В соответствии с пунктом 1 статьи 95 Регламента каждая сторона должна представить трибуналу доклад и информацию о соблюдении любых предложенных обеспечительных мер".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Международный трибунал обязал РФ срочно освободить украинских моряков. Международный трибунал по морскому праву обязал Российскую Федерацию немедленно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны возле Керченского пролива в 2018 году.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом Российской Федерации о реальной готовности прекратить конфликт с Украиной.