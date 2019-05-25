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России давно пора освободить украинских моряков, - Волкер

Новости » Политика    25.05.2019 - 19:51
России давно пора освободить украинских моряков, - Волкер
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер приветствует решение Международного трибунала по моряках

Специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер приветствует решение Международного трибунала по морскому праву в отношении украинских моряков. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, России давно пора освободить украинских моряков и корабли.

"Давно пора России освободить украинских членов экипажа и корабли, которые она незаконно захватила", - написал он.

России давно пора освободить украинских моряков, - ВолкерРанее РБК-Украина сообщало, что Международный трибунал обязал РФ срочно освободить украинских моряков. Международный трибунал по морскому праву обязал Российскую Федерацию немедленно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны возле Керченского пролива в 2018 году.

Напомним, что 10 мая, Международный морской трибунал по морскому праву завершил слушания по иску Украины о временных мерах в отношении РФ для освобождения захваченных украинских моряков и кораблей. Во время заседания заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила о захвате РФ украинских моряков в Керченском проливе и просила об освобождении моряков.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом Российской Федерации о реальной готовности прекратить конфликт с Украиной.

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