Трибунал ООН оприлюднив текст рішення у справі українських моряків

Міжнародний трибунал з морського права оприлюднив текст свого рішення щодо зобов'язання Росії звільнити українських моряків. Про це повідомляється на сайті суду.

У ньому зазначено, що трибунал "19 голосами проти 1 постановляє, що Україна і Російська Федерація повинні представити в трибунал первинну інформацію, згадану в пункті 121, не пізніше 25 червня 2019 року, і уповноважує президента (трибуналу, - ред.) запитувати додаткові доповіді та інформацію, які він вважає доцільними після цього звіту".

Так, у пункті 121 йдеться: "відповідно До пункту 1 статті 95 Регламенту кожна сторона повинна представити трибуналу доповідь та інформацію про дотримання будь-яких запропонованих забезпечувальних заходів".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міжнародний трибунал зобов'язав РФ терміново звільнити українських моряків. Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Російську Федерацію негайно звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані біля Керченської протоки в 2018 році.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом для Російської Федерації про реальну готовність припинити конфлікт з Україною.