Трибунал для Путина и его соратников: когда будет и чего ожидать

Цель Украины, чтобы заработал такой механизм, который мог судить политических и военных руководителей РФ за их преступления против Украины. Само создание может занять время, но после - суд над Путиным и его соратниками может пройти относительно быстро.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "От Нюрнберга до Гааги. Как Путина могут судить за войну против Украины".

Как рассказал в комментарии изданию посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич, который занимается этим вопросом, речь может идти примерно о несколько десятков человек: российский президент Владимир Путин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, генералы российского Генштаба и т. д.

Предполагается, что такой трибунал будет работать в дополнение к МКС: в Гааге рассмотрят геноцид, военные преступления и преступления против человечности в отношении более широкого круга лиц, а на трибунале против руководства, обвиняемого в агрессии против Украины.

То есть, по словам Кориневича, возможны несколько путей создания такого трибунала и придания ему нужной легитимности:

в первую очередь, из-за подписания международного договора между Украиной и другими странам,

второй - через договоренность с Советом Европы,

третий - через решение Генассамблеи ООН.

Таким образом, если задуманное удастся осуществить, любым путем, и трибунал будет создан, то само по себе рассмотрение дела может пойти относительно быстро, по крайней мере, явно быстрее, чем обычно в международных судах.

"Я бы хотел видеть продвижение по этому вопросу до конца года, но дело в том, что мы сами как Украина не можем создать трибунал. Но в случае его создания он сможет двигаться гораздо быстрее других судов, потому что преступление агрессии проще доказывать, чем другие международные преступления. И обвинительный акт в отношении конкретных лиц можно подготовить в течение нескольких месяцев", - подытожил Кориневич.

Напомним, недавно глава МИД Дмитрий Кулеба ранее призвал создать Специальный трибунал для привлечения высшего руководства России к ответственности за преступление агрессии.

Добавим, также недавно в правительстве рассказали о перспективе трибуналов и судов в отношении России.

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