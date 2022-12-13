Нідерланди готові до створення трибуналу для Росії в Гаазі, - МЗС
Нідерланди висловили готовність до створення спеціального трибуналу в Гаазі, де судитимуть винних у російській агресії в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Видання пише, що міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі не зможе взяти на себе цю справу, тому необхідно створити окрему структуру. Він додав, що Нідерланди разом з країнами ЄС шукатимуть міжнародну підтримку і фінансування для цього.
Проте прокурор МКС Карім Хан минулого тижня попередив про можливість фрагментації та заявив, що його суд насправді найкраще підходить для судових процесів, пов'язаних із злочинами агресії, оскільки держави-члени можуть усунути "прогалини, які, як стверджується, існують".
Нагадаємо, раніше ми пояснювали про те, що мета України полягає у створенні такого механізму, який міг судити політичних та військових керівників РФ за їх злочини проти України.
Додамо, що у вересні в Україні було створено робочу групу з розробки питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Більш детально про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Суд для Путіна. Чого добивається Україна та що про це говорять у світі".
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