Нідерланди готові до створення трибуналу для Росії в Гаазі, - МЗС

Нідерланди висловили готовність до створення спеціального трибуналу в Гаазі, де судитимуть винних у російській агресії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

Проте прокурор МКС Карім Хан минулого тижня попередив про можливість фрагментації та заявив, що його суд насправді найкраще підходить для судових процесів, пов'язаних із злочинами агресії, оскільки держави-члени можуть усунути "прогалини, які, як стверджується, існують".

Видання пише, що міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі не зможе взяти на себе цю справу, тому необхідно створити окрему структуру. Він додав, що Нідерланди разом з країнами ЄС шукатимуть міжнародну підтримку і фінансування для цього.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали про те, що мета України полягає у створенні такого механізму, який міг судити політичних та військових керівників РФ за їх злочини проти України.

Додамо, що у вересні в Україні було створено робочу групу з розробки питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Більш детально про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Суд для Путіна. Чого добивається Україна та що про це говорять у світі".

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