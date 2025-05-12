Трибунал для Кремля зростає: Північна Македонія приєдналася до ініціативи

Північна Македонія стала першою країною Західних Балкан, яка приєдналася до міжнародної ініціативи зі створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.

Про це розповів міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі країни Тімчо Муцунський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Балканський оглядач" .

За словами Муцунського, Північна Македонія долучилася до ініціативи Європейського Союзу щодо створення спеціального суду, покликаного притягнути до відповідальності вище військове та політичне керівництво Росії за воєнні злочини, скоєні в Україні.

Вона стала єдиною країною із регіону Західних Балкан, що взяла участь у зустрічі у Львові, де було ухвалене відповідне рішення.

Повага до міжнародного права

Глава МЗС Північної Македонії зазначив, що країна долучилася до ініціативи, оскільки виступає за повагу до міжнародного публічного та гуманітарного права. Він додав, що його країна приєдналася до спецтрибуналу "у повній комунікації та координації з усіма стратегічними партнерами у сфері зовнішньої політики".

"Чому наша країна стає частиною цього процесу, і що наші громадяни повинні знати, так це те, що повага до міжнародного публічного права та міжнародного гуманітарного права є одним із ключових і найважливіших інструментів, особливо для таких малих країн, як наша", - наголосив Муцунський.

Він також підкреслив, що Північна Македонія принципово підтримує цю ініціативу, як і всі зусилля, спрямовані на утвердження міжнародного права.

"Політика іноді може бути сильнішою за закон, але це не означає, що ми як держава не повинні послідовно стояти за принципами, які ми відстоюємо", - зазначив міністр.

За його словами, лише час покаже, чи досягне ініціатива своїх цілей, однак це - реальний і необхідний крок у нинішньому геополітичному контексті.