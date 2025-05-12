Трибунал для Кремля растет: Северная Македония присоединилась к инициативе
Северная Македония стала первой страной Западных Балкан, которая присоединилась к международной инициативе по созданию специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины.
Об этом рассказал министр иностранных дел и внешней торговли страны Тимчо Муцунский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Балканский обозреватель".
По словам Муцунского, Северная Македония присоединилась к инициативе Европейского Союза по созданию специального суда, призванного привлечь к ответственности высшее военное и политическое руководство России за военные преступления, совершенные в Украине.
Она стала единственной страной из региона Западных Балкан, принявшей участие во встрече во Львове, где было принято соответствующее решение.
Уважение к международному праву
Глава МИД Северной Македонии отметил, что страна присоединилась к инициативе, поскольку выступает за уважение к международному публичному и гуманитарному праву. Он добавил, что его страна присоединилась к спецтрибуналу "в полной коммуникации и координации со всеми стратегическими партнерами в сфере внешней политики".
"Почему наша страна становится частью этого процесса, и что наши граждане должны знать, так это то, что уважение к международному публичному праву и международному гуманитарному праву является одним из ключевых и важнейших инструментов, особенно для таких малых стран, как наша", - подчеркнул Муцунский.
Он также подчеркнул, что Северная Македония принципиально поддерживает эту инициативу, как и все усилия, направленные на утверждение международного права.
"Политика иногда может быть сильнее закона, но это не означает, что мы как государство не должны последовательно стоять за принципами, которые мы отстаиваем", - отметил министр.
По его словам, только время покажет, достигнет ли инициатива своих целей, однако это - реальный и необходимый шаг в нынешнем геополитическом контексте.
Трибунал для России
Напомним, что 9 мая, во Львове состоялась встреча министров иностранных дел стран, которые поддерживают создание спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины. В итоге участники встречи достигли политической договоренности о запуске такого механизма.
Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что спецтрибунал может начать свою работу уже на этой неделе в его стране.
Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас добавила, что трибунал сможет принимать заочные решения. Приговоры вступят в силу, когда подозреваемые потеряют свои должности.
Премьер Украины Денис Шмыгаль пояснил, что главная задача Спецтрибунала - расследование, уголовное преследование и судебное разбирательство дел в отношении лиц, которые несут основную ответственность за преступление агрессии против Украины. Он рассказал, за какие именно преступления придется отвечать россиянам.
Как сообщалось ранее, что к специальной коалиции по созданию спецтрибунала для Кремля присоединилось 44 государства.
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