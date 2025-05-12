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Трибунал для Кремля растет: Северная Македония присоединилась к инициативе

Понедельник 12 мая 2025 22:44
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Трибунал для Кремля растет: Северная Македония присоединилась к инициативе Фото: министр Северной Македонии Тимчо Муцунски (Timco Mucunski / facebook.com)
Автор: Ірина Гайдук

Северная Македония стала первой страной Западных Балкан, которая присоединилась к международной инициативе по созданию специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины.

Об этом рассказал министр иностранных дел и внешней торговли страны Тимчо Муцунский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Балканский обозреватель".

По словам Муцунского, Северная Македония присоединилась к инициативе Европейского Союза по созданию специального суда, призванного привлечь к ответственности высшее военное и политическое руководство России за военные преступления, совершенные в Украине.

Она стала единственной страной из региона Западных Балкан, принявшей участие во встрече во Львове, где было принято соответствующее решение.

Уважение к международному праву

Глава МИД Северной Македонии отметил, что страна присоединилась к инициативе, поскольку выступает за уважение к международному публичному и гуманитарному праву. Он добавил, что его страна присоединилась к спецтрибуналу "в полной коммуникации и координации со всеми стратегическими партнерами в сфере внешней политики".

"Почему наша страна становится частью этого процесса, и что наши граждане должны знать, так это то, что уважение к международному публичному праву и международному гуманитарному праву является одним из ключевых и важнейших инструментов, особенно для таких малых стран, как наша", - подчеркнул Муцунский.

Он также подчеркнул, что Северная Македония принципиально поддерживает эту инициативу, как и все усилия, направленные на утверждение международного права.

"Политика иногда может быть сильнее закона, но это не означает, что мы как государство не должны последовательно стоять за принципами, которые мы отстаиваем", - отметил министр.

По его словам, только время покажет, достигнет ли инициатива своих целей, однако это - реальный и необходимый шаг в нынешнем геополитическом контексте.

Трибунал для России

Напомним, что 9 мая, во Львове состоялась встреча министров иностранных дел стран, которые поддерживают создание спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины. В итоге участники встречи достигли политической договоренности о запуске такого механизма.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что спецтрибунал может начать свою работу уже на этой неделе в его стране.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас добавила, что трибунал сможет принимать заочные решения. Приговоры вступят в силу, когда подозреваемые потеряют свои должности.

Премьер Украины Денис Шмыгаль пояснил, что главная задача Спецтрибунала - расследование, уголовное преследование и судебное разбирательство дел в отношении лиц, которые несут основную ответственность за преступление агрессии против Украины. Он рассказал, за какие именно преступления придется отвечать россиянам.

Как сообщалось ранее, что к специальной коалиции по созданию спецтрибунала для Кремля присоединилось 44 государства.

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