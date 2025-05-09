Новий Нюрнберг для Кремля. У Гаазі готують спецтрибунал за злочини Росії проти України

Вже 40 країн об’єдналися в коаліцію для того, щоб створити спеціальний трибунал, який має притягнути вище політичне та військове керівництво Росії до відповідальності за злочини проти України.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна , цитуючи заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час зустрічі Коаліції держав зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

"Руйнівний терор проти цивільного населення - це те саме, що чинили нацисти. Масові розстріли цивільного населення та нелюдське ставлення до військовополонених - це також спільний почерк нацистів та рашистів", - наголосив Шмигаль.

Він повідомив, що з початку повномасштабної війни росіяни знищили або пошкодили понад 218 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури. Серед них:

житлові будинки,

школи,

лікарні,

церкви.

За даними прем'єра, режим російського диктатора Володимира Путіна убив 616 і поранив понад 1800 дітей. Ще понад 19 тисяч дітей було депортовано на російську територію.

Шмигаль зауважив, що на сьогодні Україною зафіксовані понад 167 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів Росії.

"У кожного з них є своє ім’я. І важливо, щоб ці люди відповіли за злочинні накази та за їх виконання. Ми маємо притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії", - наголосив він.

За словами прем'єра, наразі:

735 осіб отримали підозру за воєнні злочини,

471 провадження передано до суду,

241 вирок було оголошено,

ще 40 російським високопосадовцям оголошено підозри.

Новий Нюрнберг для Кремля

"40 країн об’єдналися в коаліцію для того, щоб створити для цього спеціальний трибунал в рамках Ради Європи. Новий Нюрнберг для Кремля", - підкреслив Шмигаль.

Він пояснив, що головне завдання Спецтрибуналу - розслідування, кримінальне переслідування та судовий розгляд справ щодо осіб, які несуть основну відповідальність за злочин агресії проти України.

"Сьогодні приймається політичне рішення про схвалення роботи юридичних команд держав-учасниць коаліції. Наступний крок - запуск юридичної процедури створення трибуналу. Він буде зроблений найближчим часом", - підсумував прем'єр.