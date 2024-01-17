До створення спецтрибуналу для РФ вже долучилися понад 40 країн, - генпрокурор
До групи, що працює над створенням спеціального трибуналу для РФ через широкомасштабну військову агресію проти України, вже долучилися понад сорок держав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора Андрія Костіна.
Виступаючи в ефірі національного телемарафону він зазначив, що за останній рік кількість країн-учасниць зросла вдвічі, і тепер налічує понад чотири десятки.
Костін наголосив, що Україна має перемогти країну-агресора "і на полі бою, і у судах".
"Адже відповідальність агресора це відновлення гідності та справедливості для всіх постраждалих від воєнних злочинів. Відповідальність агресора це також стримування Росії і будь-якого іншого агресора в іншій частині світу від повторення таких злочинів у майбутньому", - зазначив генпрокурор.
Також він розповів, що у швейцарському Давосі українська делегація представила другу п'ятірку пунктів "формули миру", ініційовану президентом Володимиром Зеленським. Серед них пункт 7 - про відновлення справедливості. У цьому контексті генпрокурор висловився про комплексний підхід до цього питання, по якому Україна працює спільно з міжнародними партнерами.
"Ми називаємо це "Мережа всеосяжної відповідальності". Всеосяжної, тому що це відповідальність за всі злочини: воєнні злочини, злочини проти людяності, агресію та геноцид, а також компенсація шкоди нашій державі та всім потерпілим", - сказав він.
Спецтрибунал над РФ за агресію проти України
Нагадаємо, що десятки країн входять до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення РФ за скоєні злочини в Україні.
Як раніше заявляв член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, такий міжнародний спеціальний трибунал може запрацювати вже у 2024 році.
Тим часом генеральний прокурор Латвії Юріс Стуканс заявив про те, що спецтрибунал для РФ "можна створити вже завтра", але для цього потрібне бажання.
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