"Тріада" ударів по ворогу: прикордонники знищили БК і живу силу РФ на Донеччині

Втрати армії РФ

Нагадаємо, за останню добу, з 14 на 15 червня, росіяни втратили в боях проти України ще понад тисячу осіб. Загалом, як відомо, від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ перевищують 1 млн солдатів.

Також ми писали, що за останню добу ЗСУ знищили 33 артсистеми, 123 дрони і 89 одиниць автотехніки противника.

Ба більше, сьогодні надвечір Генеральний штаб ЗСУ розповів, що Україна уразила ключове виробництво ударних дронів окупантів у Татарстані.

Детальніше можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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