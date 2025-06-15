РФ втратила за добу майже 1200 солдатів і багато техніки, - Генштаб

За останню добу, з 14 на 15 червня, росіяни втратили у боях проти України ще 1170 солдатів. Також ЗСУ знищили 33 артсистеми, 123 дрони та 89 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 червня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронтах

Нагадаємо, станом на вечір, 14 червня, на фронті від початку доби відбулося 178 бойових зіткнень. Найбільша кількість боїв фіксувалася на Покровському напрямку.

Зокрема, там ворог упродовж доби 45 разів атакував українські позиції в районах населених пунктів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Луч, Лисівка, Новосергіївка, Вдале, Оріхове та в напрямку Мирного, Новоукраїнки, Муравки, Олексіївки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 44 атаки, одне бойове зіткнення станом на 22:00 тривало.

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