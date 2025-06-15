"Триада" ударов по врагу: пограничники уничтожили БК и живую силу РФ в Донецкой области

Потери армии РФ

Напомним, за последние сутки, с 14 на 15 июня, россияне потеряли в боях против Украины еще более тысячи человек. В целом, как известно, с начала полномасштабного вторжения потери РФ превышают 1 млн солдат.

Также мы писали, что за последние сутки ВСУ уничтожили 33 артсистемы, 123 дрона и 89 единиц автотехники противника.

Более того, сегодня вечером Генеральный штаб ВСУ рассказал, что Украина поразила ключевое производство ударных дронов оккупантов в Татарстане.

Подробнее можно узнать в материале РБК-Украина.

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