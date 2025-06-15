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"Триада" ударов по врагу: пограничники уничтожили БК и живую силу РФ в Донецкой области

Фото: пограничники уничтожили БК и живую силу РФ в Донецкой области (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники обнародовали видео результативных ударов по российским позициям в Донецкой области. В результате атаки были уничтожены склад боеприпасов, техника и живая сила врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео подразделения "Феникс".

Пилоты подразделения "Феникс" пограничной бригады "Месть" продемонстрировали зрелищные кадры своей работы в Донецкой области.

Как отмечается, на видео зафиксировано несколько эпизодов успешной боевой работы:

  • вражеский склад с БК;
  • эпическая погоня за мотоциклистом;
  • ликвидация вражеских FPV-заседок.

"Пылает вражеский склад с БК, эпическая погоня за мотоциклистом, разминирование FPV-заседок", - пояснили сами бойцы.

Также на видео видно, что украинские пограничники уничтожили вражеский пикап, оккупанта и несколько FPV.

Потери армии РФ

Напомним, за последние сутки, с 14 на 15 июня, россияне потеряли в боях против Украины еще более тысячи человек. В целом, как известно, с начала полномасштабного вторжения потери РФ превышают 1 млн солдат.

Также мы писали, что за последние сутки ВСУ уничтожили 33 артсистемы, 123 дрона и 89 единиц автотехники противника.

Более того, сегодня вечером Генеральный штаб ВСУ рассказал, что Украина поразила ключевое производство ударных дронов оккупантов в Татарстане.

Подробнее можно узнать в материале РБК-Украина.

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