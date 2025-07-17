Три зірки та столичне графіті: "Динамо" презентувало нову форму перед стартом у ЛЧ

Більше ніж екіпірування

Презентація нової екіпіровки відбулася після історичного сезону-2024/25, у якому "біло-сині" в чемпіонаті України не зазнали жодної поразки та здобули своє 30-те "золото" в історії.

Ця віхова перемога увінчана третьою золотою зіркою над клубною емблемою, яка стала ключовим символом нової колекції. Клуб присвятив це чемпіонство кожному захиснику й захисниці України – як знак вдячності та поваги.

"Ця форма – більше, ніж просто екіпірування. Це повага до Києва, наших фанатів і всієї історії клубу", - прокоментував капітан команди Андрій Ярмоленко.

Як виглядає нова форма

Домашній комплект – повністю білий, з абстрактним принтом, що нагадує київські графіті, пікселі та тіньову геометрію великого міста. Орнамент залишає простір для інтерпретацій.

Виїзна форма – насиченого синього кольору, символу "Динамо", який супроводжує клуб протягом майже 100 років. Вона вирізняється особливою глибиною тону та контрастно виглядає як на полі, так і серед фан-секторів.

Третій комплект – смарагдово-зелений із золотим брендингом. Він навіяний образами київських пагорбів, парків і церковних куполів.

Також представлено воротарські варіанти форми в чорному, сірому та жовтому кольорах.

Скільки коштує нова форма та де її придбати

Уся екіпіровка виготовлена фахівцями компанії New Balance з використанням технології NB Dry, яка забезпечує вентиляцію, ефективне відведення вологи та комфорт у динаміці гри.

Це вже восьмий сезон, коли New Balance є офіційним технічним партнером "Динамо".

Колекція форми сезону-2025/26 надійшла у продаж 17 липня.

Ціна футболок у клубному фан-шопі: 4 999 гривень за оригінал та 3 999 гривень – за ритейл. Дитячій варант обійдеться в 2 999 гривень.

Динамівську обнову можна придбати в офіційних онлайн-магазинах newbalance.ua, fcdynamo.com, а також у фірмовому магазині клубу на Музейному провулку, 2б у Києві.