Три воєводства під загрозою: у Польщі повідомили перші деталі атаки дронів РФ

В Оперативному командуванні Збройних сил Польщі повідомили, що в ніч на 10 вересня повітряний простір Польщі неодноразово порушувався об'єктами типу дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Оперативного командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.
У відомстві заявили, що зараз триває операція, спрямована на ідентифікацію та нейтралізацію об'єктів.
"За наказом Оперативного командувача Збройних сил Польщі було задіяно озброєння, а служби активно працюють над визначенням місцезнаходження збитих об'єктів. Наголошуємо, що військова операція триває, і закликаємо людей залишатися вдома. Найбільш загрозливими є Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства", - ідеться у повідомленні.
У військовому відомстві запевнили, що стежать за поточною ситуацією, а сили та засоби, що перебувають під його командуванням, залишаються повністю готовими до негайного реагування.
Те, що над Польщею триває операція з нейтралізації об'єктів, які порушили та перетнули державний кордон, підтвердив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.
"Влада країни, а саме президент Республіки Польща та прем'єр-міністр Республіки Польща, проінформовані. Всі служби в дії. Просимо дотримуватися повідомлень Польської армії та поліції", - повідомив він.
Раніше РБК-Україна писало про те, що в ніч на середу, 10 вересня, російські "Шахеди" перетнули кордон України та опинились у повітряному просторі Польщі. Через це Польща підняла у повітря винищувачі F-16 та SAAB 340 (літак ДРЛО). Аеропорти "Жешув" та "Люблін" були закриті через "незаплановану військову діяльність, пов'язану із забезпеченням державної безпеки".
У ніч на 3 вересня Польща також піднімала в повітря авіацію через масований обстріл України військами РФ. У повітряному просторі країни інтенсивно діяли польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності.
У повітряний простір Польщі залітали два дрони, але польські військові не збили, оскільки ті не становили небезпеки. Польська армія не надала подробиць про те, де саме дрони порушили повітряний простір країни.