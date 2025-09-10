Три воєводства під загрозою: у Польщі повідомили перші деталі атаки дронів РФ

У відомстві заявили, що зараз триває операція, спрямована на ідентифікацію та нейтралізацію об'єктів.

"За наказом Оперативного командувача Збройних сил Польщі було задіяно озброєння, а служби активно працюють над визначенням місцезнаходження збитих об'єктів. Наголошуємо, що військова операція триває, і закликаємо людей залишатися вдома. Найбільш загрозливими є Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства", - ідеться у повідомленні.

У військовому відомстві запевнили, що стежать за поточною ситуацією, а сили та засоби, що перебувають під його командуванням, залишаються повністю готовими до негайного реагування.

Те, що над Польщею триває операція з нейтралізації об'єктів, які порушили та перетнули державний кордон, підтвердив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.

"Влада країни, а саме президент Республіки Польща та прем'єр-міністр Республіки Польща, проінформовані. Всі служби в дії. Просимо дотримуватися повідомлень Польської армії та поліції", - повідомив він.