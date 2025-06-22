Три види фізичної активності, які покращують здоров'я мозку в будь-якому віці

Не всі види фізичної активності однаково впливають на мозок. Найбільшу користь для когнітивних функцій мають три види, які покращують памʼять, увагу, емоційний стан і зменшують ризик вікових змін у мозку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Health .

Як фізичні вправи впливають на мозок

Дослідники проаналізували результати 133 оглядів, в яких взяли участь понад 258 000 учасників. Результати свідчать, що фізичні вправи покращують загальні когнітивні функції, пам'ять та виконавчі функції у всіх вікових групах.

Автор дослідження та доктор філософії Бен Сінгх розповів, що переваги були особливо помітні для дітей, підлітків та людей із синдромом дефіциту уваги/гіперактивності (СДУГ).

Інші фактори фізичних вправ, які впливали на здоров'я мозку, включали:

інтенсивність - фізичні вправи низької та помірної інтенсивності мали дещо сильніший зв'язок зі здоров'ям мозку, ніж енергійні або високоінтенсивні фізичні вправи

час виконання - навіть короткий період часу (від одного до трьох місяців) повноцінних фізичних вправ був корисним, особливо для загального когнітивного розвитку

Найкращі види фізичної активності для мозку

Йога

Доктор медичних наук Анна Емануель розповів, що йога - це давня практика, яка поєднує фізичні пози, дихальні техніки та медитацію.

Йога може допомогти зменшити стрес і запалення, що, своєю чергою, підтримує функцію гіпокампу, центру пам’яті мозку.

Через зниження тривожності та напруги покращується сон - важливий фактор для відновлення мозку. Йога сприяє збереженню сірої речовини в мозку, яка з віком зазвичай зменшується.

Особливо корисна для літніх людей як профілактика когнітивних порушень.

Тайцзи

Тайцзи - це традиційне китайське бойове мистецтво, яке поєднує повільні рухи та глибоке дихання для навмисного балансування енергії в тілі.

Послідовність рухів, яку часто називають "рухливою медитацією", спрямована на уповільнення розуму, тіла та дихання.

Також тайцзи сприяє когнітивному здоров’ю ефективніше, ніж інші вправи, оскільки воно зосереджене на повільних, цілеспрямованих рухах, які поєднують тіло та розум.

Нейропсихолог Санам Хафіз пояснив, що такі рухи активують ділянки мозку, відповідальні за пам’ять і рухові функції. Люди, які практикують тайцзи, також повинні запам'ятовувати певний набір рухів, що ставить під сумнів пам'ять.

Для найбільшої користі для когнітивних функцій практикуйте тайцзи принаймні тричі на тиждень протягом 20-60 хвилин на заняття.

Екзергейми

Екзергейми - це відеоігри, які поєднують розвагу з фізичною активністю. Тобто гравець не просто натискає кнопки, а рухається, виконує вправи чи танцює, що сприяє покращенню здоров’я і фізичної форми.

Основні характеристики екзергеймів:

рухова активність - ігри вимагають виконання фізичних рухів (біг, стрибки, танці, вправи)

інтерактивність - використовують датчики руху, камери, контролери

здоров’я - сприяють покращенню кардіо, координації, балансу, спалюванню калорій

мотивація - роблять тренування веселими та ігровими, що підвищує зацікавленість і регулярність занять

Щоб максимізувати когнітивні переваги, обирайте фізичні ігри, що передбачають складні рухи та прийняття рішень, такі як ігри на основі ритму або спортивні симулятори.

Грайте щонайменше 20-30 хвилин - три-п'ять разів на тиждень.