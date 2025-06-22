Три вида физической активности, которые улучшают здоровье мозга в любом возрасте

Не все виды физической активности одинаково влияют на мозг. Наибольшую пользу для когнитивных функций имеют три вида, которые улучшают память, внимание, эмоциональное состояние и уменьшают риск возрастных изменений в мозге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Health .

Как физические упражнения влияют на мозг

Исследователи проанализировали результаты 133 осмотров, в которых приняли участие более 258 000 участников. Результаты свидетельствуют, что физические упражнения улучшают общие когнитивные функции, память и исполнительные функции во всех возрастных группах.

Автор исследования и доктор философии Бен Сингх рассказал, что преимущества были особенно заметны для детей, подростков и людей с синдромом дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ).

Другие факторы физических упражнений, которые влияли на здоровье мозга, включали:

интенсивность - физические упражнения низкой и умеренной интенсивности имели несколько более сильную связь со здоровьем мозга, чем энергичные или высокоинтенсивные физические упражнения

время выполнения - даже короткий период времени (от одного до трех месяцев) полноценных физических упражнений был полезным, особенно для общего когнитивного развития

Лучшие виды физической активности для мозга

Йога

Доктор медицинских наук Анна Эмануэль рассказал, что йога - это древняя практика, которая сочетает физические позы, дыхательные техники и медитацию.

Йога может помочь уменьшить стресс и воспаление, что, в свою очередь, поддерживает функцию гиппокампа, центра памяти мозга.

Из-за снижения тревожности и напряжения улучшается сон - важный фактор для восстановления мозга. Йога способствует сохранению серого вещества в мозге, которое с возрастом обычно уменьшается.

Особенно полезна для пожилых людей как профилактика когнитивных нарушений.

Тайцзи

Тайцзи - это традиционное китайское боевое искусство, которое сочетает медленные движения и глубокое дыхание для намеренной балансировки энергии в теле.

Последовательность движений, которую часто называют "подвижной медитацией", направлена на замедление ума, тела и дыхания.

Также тайцзи способствует когнитивному здоровью эффективнее, чем другие упражнения, поскольку оно сосредоточено на медленных, целенаправленных движениях, которые объединяют тело и разум.

Нейропсихолог Санам Хафиз объяснил, что такие движения активируют участки мозга, ответственные за память и двигательные функции. Люди, практикующие тайцзи, также должны запоминать определённый набор движений, что ставит под сомнение память.

Для наибольшей пользы для когнитивных функций практикуйте тайцзи по крайней мере три раза в неделю в течение 20-60 минут на занятие.

Экзергеймы

Экзергеймы - это видеоигры, которые сочетают развлечение с физической активностью. То есть игрок не просто нажимает кнопки, а двигается, выполняет упражнения или танцует, что способствует улучшению здоровья и физической формы.

Основные характеристики экзергеймов:

двигательная активность - игры требуют выполнения физических движений (бег, прыжки, танцы, упражнения)

интерактивность - используют датчики движения, камеры, контроллеры

здоровье - способствуют улучшению кардио, координации, баланса, сжиганию калорий

мотивация - делают тренировки веселыми и игровыми, что повышает заинтересованность и регулярность занятий

Чтобы максимизировать когнитивные преимущества, выбирайте физические игры, предусматривающие сложные движения и принятие решений, такие как игры на основе ритма или спортивные симуляторы.

Играйте не менее 20-30 минут - три-пять раз в неделю.