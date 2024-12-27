Три удари і порада сідати в морі. Бортпровідник розповів деталі падіння літака AZAL

Він зазначив, що росіяни заборонили літаку "Азербайджанських авіаліній" сідати в Грозному. Тому пілот почав кружляти в районі міста.

"Капітан сказав, що йому радили посадити літак у морі, але він вирішив узяти курс на Актау і посадити його на землю", - уточнив Асадов.

За його словами, також капітан попередив, що посадка буде жорсткою. Тому він попросив бортпровідників підготувати до цього пасажирів.

"Пілот тільки підняв літак, як я почув удар у ліве крило. Було три удари", - додав Асадов.

Він розповів, що в цей момент "щось врізалося" в його ліву руку, а в літаку зник тиск.

Вафа Шабанова, яка була пасажиром, сказала, що теж чула два гучні удари. За її словами, після цього в салоні виникли проблеми з рівнем кисню.