Три удари і порада сідати в морі. Бортпровідник розповів деталі падіння літака AZAL

Коли літак "Азербайджанських авіаліній" перебував над Грозним, прогриміло три удари. Літак радили посадити у Каспійському морі.
Про це заявив бортпровідник літака Зульфугар Асадов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Він зазначив, що росіяни заборонили літаку "Азербайджанських авіаліній" сідати в Грозному. Тому пілот почав кружляти в районі міста.
"Капітан сказав, що йому радили посадити літак у морі, але він вирішив узяти курс на Актау і посадити його на землю", - уточнив Асадов.
За його словами, також капітан попередив, що посадка буде жорсткою. Тому він попросив бортпровідників підготувати до цього пасажирів.
"Пілот тільки підняв літак, як я почув удар у ліве крило. Було три удари", - додав Асадов.
Він розповів, що в цей момент "щось врізалося" в його ліву руку, а в літаку зник тиск.
Вафа Шабанова, яка була пасажиром, сказала, що теж чула два гучні удари. За її словами, після цього в салоні виникли проблеми з рівнем кисню.
Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані розбився пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній". Він прямував із Баку до Грозного.
Як з'ясувалося пізніше, у районі Грозного літак атакувала протиповітряна оборона росіян. Він був пошкоджений. Пілот просив дозволити посадку на території РФ, йому відмовили.
Всі деталі авіакатастрофи - в матеріалі РБК-Україна.
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