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Три удара и совет садиться в море. Бортпроводник рассказал детали падения самолета AZAL

Фото: в Казахстане разбился самолет AZAL (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Когда самолет "Азербайджанских авиалиний" находился над Грозным, прогремело три удара. Самолет советовали посадить в Каспийском море.

Об этом заявил бортпроводник самолета Зульфугар Асадов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Он отметил, что россияне запретили самолету "Азербайджанских авиалиний" садиться в Грозном. Поэтому пилот начал кружить в районе города. 

"Капитан сказал, что ему советовали посадить самолет в море, но он решил взять курс на Актау и посадить его на землю", - уточнил Асадов. 

По его словам, также капитан предупредил, что посадка будет жесткой. Поэтому он попросил бортпроводников подготовить к этому пассажиров. 

"Пилот только поднял самолет, как я услышал удар в левое крыло. Было три удара", - добавил Асадов. 

Он рассказал, что в этот момент "что-то врезалось" в его левую руку, а в самолете пропало давление. 

Вафа Шабанова, которая была пассажиром, сказала, что тоже слышала два громких удара. По ее словам, после этого в салоне возникли проблемы с уровнем кислорода. 

Падение самолета AZAL

Напомним, 25 декабря в Казахстане разбился пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний". Он направлялся из Баку в Грозный.

Как выяснилось позже, в районе Грозного самолет атаковала противовоздушная оборона россиян. Он был поврежден. Пилот просил разрешить посадку на территории РФ, ему отказали.

Все детали авиакатастрофы - в материале РБК-Украина.

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