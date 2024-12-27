Три удара и совет садиться в море. Бортпроводник рассказал детали падения самолета AZAL

Он отметил, что россияне запретили самолету "Азербайджанских авиалиний" садиться в Грозном. Поэтому пилот начал кружить в районе города.

"Капитан сказал, что ему советовали посадить самолет в море, но он решил взять курс на Актау и посадить его на землю", - уточнил Асадов.

По его словам, также капитан предупредил, что посадка будет жесткой. Поэтому он попросил бортпроводников подготовить к этому пассажиров.

"Пилот только поднял самолет, как я услышал удар в левое крыло. Было три удара", - добавил Асадов.

Он рассказал, что в этот момент "что-то врезалось" в его левую руку, а в самолете пропало давление.

Вафа Шабанова, которая была пассажиром, сказала, что тоже слышала два громких удара. По ее словам, после этого в салоне возникли проблемы с уровнем кислорода.