Три телеканала не придерживаются доли украинского языка в вечерних эфирах, - омбудсмен

Он сообщил, что с 17 по 23 мая секретариатом Уполномоченного по защите государственного языка производил мониторинг вечернего эфира телеканалов (прайм-тайм с 18:00 до 22:00). Мониторинг осуществлялся с использованием медиасервисов для трансляции

Было установлено, что продолжительность передач, фильмов, выполненных на государственном языке в общем недельном объеме вещания телеканала "Украина" составляет 69,9%, "1+1" - 70,9%; "Интер" - 72,9%. Согласно же закону, такая доля на общенациональных каналах должна составлять не менее 75%.

Кроме того, в трансляции рекламы, анонсов передач, фильмов "Интер" и "ICTV" использовали не украинский язык.

"Обращаюсь к Национальному совету Украины по вопросам по телевидению и радиовещанию принять выявленные нами факты во внимание и принять соответствующие меры реагирования, которые предусмотрены действующим законодательством Украины", - отметил омбудсмен.