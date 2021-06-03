RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Три телеканали не дотримуються частки української мови у вечірніх ефірах, - омбудсмен

Автор: РБК-Україна

Омбудсмен повідомив про порушення закону щодо мовних квот на телеканалах "1+1", "Інтер" та "Україна". Телеканали не дотримуються обов'язкової частки державної мови у вечірньому прайм-таймі.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в Facebook.

Він повідомив, що з 17 по 23 травня секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови здійснював моніторинг вечірнього ефіру телеканалів (прайм-тайм з 18:00 до 22:00). Моніторинг здійснювався з використанням медіасервісів для трансляції

Було встановено, що тривалість передач, фільмів, виконаних державною мовою у загальному тижневому обсязі мовлення телеканалу "Україна" становить 69,9%, "1+1" - 70,9%; "Інтер" - 72,9%. Відповідно ж до закону, така частка на загальнонаціональних каналах повинна становити не менше як 75%.

Крім того, у трансляції реклами, анонсів передач, фільмів "Інтер" та "ICTV" використали не українську мову.

"Звертаюся до Національної ради України з питань з телебачення та радіомовлення взяти виявлені нами факти до уваги та вжити відповідних заходів реагування, які передбачені чинним законодавством України", - зазначив омбудсмен.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що не виключає перегляд мовних квот, хоча і вважає питання мови в Україні штучним.

РБК-Україна писало, що у Нацраді раніше заявляли, що телеканали мінімально дотримуються мовних квот.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України телеканалы