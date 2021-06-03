Три телеканали не дотримуються частки української мови у вечірніх ефірах, - омбудсмен

Він повідомив, що з 17 по 23 травня секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови здійснював моніторинг вечірнього ефіру телеканалів (прайм-тайм з 18:00 до 22:00). Моніторинг здійснювався з використанням медіасервісів для трансляції

Було встановено, що тривалість передач, фільмів, виконаних державною мовою у загальному тижневому обсязі мовлення телеканалу "Україна" становить 69,9%, "1+1" - 70,9%; "Інтер" - 72,9%. Відповідно ж до закону, така частка на загальнонаціональних каналах повинна становити не менше як 75%.

Крім того, у трансляції реклами, анонсів передач, фільмів "Інтер" та "ICTV" використали не українську мову.

"Звертаюся до Національної ради України з питань з телебачення та радіомовлення взяти виявлені нами факти до уваги та вжити відповідних заходів реагування, які передбачені чинним законодавством України", - зазначив омбудсмен.