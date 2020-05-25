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Телеканалы минимально соблюдают языковые квоты, - Нацсовет

Новости » Общество     25.05.2020 - 22:27
Телеканалы минимально соблюдают языковые квоты, - Нацсовет
Фото: телевизионный пульт (GettyImages)

В регуляторе видят потенциальный риск нарушения действующих норм

В понедельник, 25 мая, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обнародовал письмо телевещателям с просьбой объяснить редакционную политику по выполнению языкового законодательства. В ведомстве видят потенциальный риск нарушения действующих норм.

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что Национальный совет письменно обратился к руководителям телерадиоорганизаций, ведущих телевизионное вещание, с просьбой объяснить редакционную политику касательно обязательной доли звучания украинского языка в эфире.

"Последний мониторинг регулятора показал, что выполнение установленных законодательством требований происходит в минимальном процентном соотношении", - говорится в сообщении.

В регуляторе видят потенциальный риск нарушения действующих норм, а также осложнений при выполнении их в будущем после вступления в силу отдельных положений Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский не исключает пересмотра языковых квот.

До этого в Минкультуры исключали пересмотр "языкового закона" и квот на телевидении.

Отметим, 12 мая Зеленский назначил нового члена Нацрады.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Нацсоветтелевидениеквоты
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