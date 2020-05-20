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Зеленский не исключает пересмотр языковых квот

Новости » Политика     20.05.2020 - 13:32
Зеленский не исключает пересмотр языковых квот
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что вопрос языка в Украине искусственное

Президент Владимир Зеленский не исключает пересмотра языковых квот. Впрочем, он уверен, что в целом вопрос языка в Украине искусственный.

Об этом он заявил не пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент заявил, что вопрос о языках в Украине искусственный, надо защищать интересы нацменьшинств, но они должны знать украинский.

"Я думаю, что с квотами надо навести порядок, если есть такие случаи, привлечь все телевизионные каналы и другие СМИ, давайте сядем проговорим еще раз вопрос квот. Не мы вводили квоты. Квотирование было еще до нас. Я думаю, что логика есть, но некоторые детали, они потеряны, а из-за этих деталей мы видим какую-то несправедливость к людям, которые неукраиноязычные в Украине", - заявил он.

Он также заявил, что журналисты в Украине могут вести программы на русском языке, это вопрос квот, там нужно навести порядок.

"Я думаю, что у вас есть квоты. Справедливое квотирование или нет можно говорить потому, что у вас все таки телеканал, которые вещает круглосуточно. Я думаю, что этот вопрос может быть решен. Но круто же знати украинский язык?", - сказал он.

Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что на сегодня в правительстве не планируют инициировать пересмотр так называемого "языкового закона" и языковых квот на телевидении и радио.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийязыкквоты
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