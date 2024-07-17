По дві, три та чотири черги: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 18 липня
У четвер, 18 липня, графіки відключення електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. Це пов'язано зі збільшенням попиту через спеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
"Завтра, 18 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби", - сказано у повідомленні.
Водночас, у період з 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. А у період з 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 - три черги.
Найбільше відключень буде ввечері, з 16:00 до 22:00 обленерго задіють чотири черги відключень одночасно.
Відключення світла в Україні
У ніч на вівторок, 16 липня, в Україні вийшло з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це дефіцит енергії в системі збільшився. Це призвело до застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.
Вранці середи, 17 липня, енергетики повернули в роботу обладнання яке виходило з ладу.
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