По две, три и четыре очереди: в "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 18 июля
В четверг, 18 июля, графики отключения электроэнергии будут действовать в течение всех суток. Это связано с увеличением спроса из-за жары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
"Завтра, 18 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток ", - сказано в сообщении.
В то же время в период с 00:00 до 5:00 будут действовать две очереди отключений. А в период с 5:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00 – три очереди.
Больше отключений будет вечером, с 16:00 до 22:00 облэнерго задействуют четыре очереди отключений одновременно.
Отключение света в Украине
В ночь на вторник, 16 июля, в Украине вышло из строя оборудование на одном из энергообъектов, из-за этого дефицит энергии в системе увеличился. Это привело к применению аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях.
Утром среды, 17 июля,энергетики вернули в работу выходящее из строя оборудование.
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