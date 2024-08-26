По три та чотири черги одночасно: де та як в Україні вимикатимуть світло 27 серпня

Росія завдала масштабних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Через це у вівторок, 27 серпня, у низці регіонів будуть задіяні графіки відключення електроенергії.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про відключення світла в областях.
Завтра відключати електроенергію у більшості регіонів будуть одночасто у трьох та чотирьох груп споживачів, графіки будуть діяти протягом всіє доби. Водночас, можливі коригування від "Укренерго", про які буде повідомлятись окремо.
Як повідомили у "ДТЕК", за попередньою інформацією, в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях графіки будуть діяти наступним чином:
Графіки погодинних відключень на 27 серпня будуть такими:
Прогноз відключень:
У вівторок, 27 серпня, в області будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії.
Години без світла:
У Запорізькій області в години пікових навантажень з 06:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00 вимикатимуться по 4 черги одночасно, решту доби – по 3 черги одночасно:
З 00:00 до 06:00, з 11:00 до 15:00, з 21:00 до 23:59 вимикатимуть одночасно по три черги споживачів.
А в період з 06:00 до 11:00, з 15:00 до 21:00 – по чотири черги.
Вранці понеділка, 26 серпня, Росія завдала масованої атаки по території України. Як повідомляли у Повітряних силах, росіяни піднімали в повітря десять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також виводили ракетоносії в Чорне море. Під ударом була енергетична ситема країни.
Через обстріл "Укренерго" дало розпорядження ввести екстрені відключення світла.
Про те, де в Україні немає світла та як діють нові графіки відключень - читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовкці матеріалу використовувалися: дані місцевих обленерго, повідомлення обласних військових адміністрацій та регіональних ЗМІ.
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