По три и четыре очереди одновременно: где и как в Украине будут выключать свет 27 августа

Россия нанесла масштабные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Поэтому во вторник, 27 августа, в ряде регионов будут задействованы графики отключения электроэнергии.
РБК-Украина собрала все, что известно об отключении света в областях.
Завтра отключать электроэнергию в большинстве регионов будут одночасто у трех и четырех групп потребителей, графики будут действовать на протяжении всех суток. В то же время возможны корректировки от "Укрэнерго", о которых будет сообщаться отдельно.
Как сообщили в "ДТЭК", по предварительной информации, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях графики будут действовать следующим образом:
Графики почасовых отключений на 27 августа будут следующими:
Прогноз отключений:
Во вторник, 27 августа, в области будут применены графики почасовых отключений электроэнергии.
Часы без света:
В Запорожской области в часы пиковых нагрузок с 06:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00 будут выключаться по 4 очереди одновременно, остальные сутки – по 3 очереди одновременно:
С 00:00 до 06:00, с 11:00 до 15:00, с 21:00 до 23:59 будут отключены одновременно по три очереди потребителей.
А в период с 06:00 до 11:00, с 15:00 до 21:00 – по четыре очереди.
Утром понедельника, 26 августа, Россия нанесла массированную атаку по территории Украины. Как сообщали в Воздушных силах, россияне поднимали в воздух десять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также выводили ракетоносители в Черное море. Под ударом была энергетическая система страны.
Из-за обстрела " Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света.
О том, где в Украине нет света и как действуют новые графики отключений – читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались данные местных облэнерго, сообщения областных военных администраций и региональных СМИ.
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