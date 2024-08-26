По три и четыре очереди одновременно: где и как в Украине будут выключать свет 27 августа

Завтра отключать электроэнергию в большинстве регионов будут одночасто у трех и четырех групп потребителей, графики будут действовать на протяжении всех суток. В то же время возможны корректировки от "Укрэнерго", о которых будет сообщаться отдельно.

Отключение от "ДТЭК"

Как сообщили в "ДТЭК", по предварительной информации, в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях графики будут действовать следующим образом:

00:00 – 06:00 три очереди отключений;

06:00 – 11:00 четыре очереди;

11:00 – 15:00 три очереди;

15:00 – 21:00 четыре очереди;

21:00 – 00:00 три очереди.

Сумская область

Графики почасовых отключений на 27 августа будут следующими:

с 00:00 до 06:00 – в объеме трех очередей;

с 06:00 до 11:00 – в объеме четырех очередей;

с 11:00 до 15:00 – в объеме трех очередей;

с 15:00 до 21:00 – в объеме четырех очередей;

с 21:00 до 24:00 – в объеме трех очередей.

Николаевская область

Прогноз отключений:

00:00 – 06 год. - 3 очереди;

06:00 – 11 год. - 4 очереди;

11:00 – 15 лет. - 3 очереди;

15:00 –21 год. - 4 очереди;

21:00 – 24 год. - 3 очереди.

Черкасская область

Во вторник, 27 августа, в области будут применены графики почасовых отключений электроэнергии.

Часы без света:

00:00-01:00 1, 2 и 3 очереди;

01:00-02:00 1, 2 и 3 очереди;

02:00-03:00 4, 5 и 6 очереди;

03:00-04:00 4, 5 и 6 очереди;

04:00-05:00 1, 2 и 3 очереди;

05:00-06:00 1, 2 и 3 очереди;

06:00-07:00 3, 4, 5 и 6 очереди;

07:00-08:00 3, 4, 5 и 6 очереди;

08:00-09:00 1, 2, 5 и 6 очереди;

09:00-10:00 1, 2, 5 и 6 очереди;

10:00-11:00 1, 2, 3 и 4 очереди;

11:00-12:00 2, 3 и 4 очереди;

12:00-13:00 4, 5 и 6 очереди;

13:00-14:00 1, 5 и 6 очереди;

14:00-15:00 1, 2 и 3 очереди;

15:00-16:00 1, 2, 3 и 4 очереди;

16:00-17:00 3, 4, 5 и 6 очереди;

17:00-18:00 3, 4, 5 и 6 очереди;

18:00-19:00 1, 2, 5 и 6 очереди;

19:00-20:00 1, 2, 5 и 6 очереди;

20:00-21:00 1, 2, 3 и 4 очереди;

21:00-22:00 2, 3 и 4 очереди;

22:00-23:00 4, 5 и 6 очереди;

23:00-24:00 1, 5 и 6 очереди.

Запорожская область

В Запорожской области в часы пиковых нагрузок с 06:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00 будут выключаться по 4 очереди одновременно, остальные сутки – по 3 очереди одновременно:

очередь 1: 00:00-03:00, 06:00-11:00, 15:00-21:00;

очередь 2: 00:00-06:00, 09:00-12:00, 18:00-24:00;

очередь 3: 03:00-09:00, 12:00-18:00, 21:00-24:00;

очередь 4:06:00-12:00. 15:00–21:00;

очередь 5: 00:00-03:00, 09:00-15:00, 18:00-21:00;

очередь 6: 03:00-09:00, 12:00-18:00, 21:00-24:00.

Полтавская область

С 00:00 до 06:00, с 11:00 до 15:00, с 21:00 до 23:59 будут отключены одновременно по три очереди потребителей.

А в период с 06:00 до 11:00, с 15:00 до 21:00 – по четыре очереди.

Массированный обстрел 26 августа

Утром понедельника, 26 августа, Россия нанесла массированную атаку по территории Украины. Как сообщали в Воздушных силах, россияне поднимали в воздух десять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также выводили ракетоносители в Черное море. Под ударом была энергетическая система страны.

Из-за обстрела " Укрэнерго" дало распоряжение ввести экстренные отключения света.

О том, где в Украине нет света и как действуют новые графики отключений – читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались данные местных облэнерго, сообщения областных военных администраций и региональных СМИ.

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