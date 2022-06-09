Три страны Евросоюза выступают против кандидатства Украины, - Стефанишина

"В целом примерно семь стран Евросоюза - это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, - высказывали предложения о каком-то другом формате, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Было очень много разных предложений, но фактически есть три основных страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет Украине", - заявила чиновница.

При этом Стефанишина отказалась называть страны, которые выступают против, из-за того, что это только навредит принятию окончательного решения по кандидатству.

"Я уверена, что 24 июня (дата рассмотрения заявки Украины - ред.) ни один из лидеров Европейского Союза не сможет сказать Украине "нет", - подчеркнула вице-премьер.