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Три страны Евросоюза выступают против кандидатства Украины, - Стефанишина

Фото: вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Три европейских страны отказываются поддерживать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW, об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"В целом примерно семь стран Евросоюза - это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, - высказывали предложения о каком-то другом формате, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Было очень много разных предложений, но фактически есть три основных страны, которые сегодня не хотят давать зеленый свет Украине", - заявила чиновница.

При этом Стефанишина отказалась называть страны, которые выступают против, из-за того, что это только навредит принятию окончательного решения по кандидатству.

"Я уверена, что 24 июня (дата рассмотрения заявки Украины - ред.) ни один из лидеров Европейского Союза не сможет сказать Украине "нет", - подчеркнула вице-премьер.

Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия готовится рассмотреть вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС уже 17 июня. Это произойдет в преддверии саммита, который запланирован на 23 число текущего месяца.

Также мы писали, что Европейский парламент рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

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ЕвросоюзУкраинаОльга Стефанишина