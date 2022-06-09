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Три країни Євросоюзу виступають проти кандидатства України, - Стефанішина

Фото: віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Три європейські країни відмовляються підтримувати надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW, про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Загалом приблизно сім країн Євросоюзу - це не східноєвропейські та не балтійські країни, як ви можете собі уявити, - висловлювали пропозиції про якийсь інший формат, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій, але фактично є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати зеленого світла Україні", - заявила чиновниця.

При цьому Стефанішина відмовилася називати країни, які виступають проти, через те, що це тільки зашкодить ухваленню остаточного рішення щодо кандидатства.

"Я впевнена, що 24 червня (дата розгляду заявки України - ред.) жодний з лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні "ні", - наголосила віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Єврокомісія готується розглянути питання щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС вже 17 червня. Це відбудеться напередодні саміту, запланованого на 23 число поточного місяця.

Також ми писали, що Європейський парламент рекомендував Раді ЄС надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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ЕвросоюзУкраїнаОльга Стефанішина