Три станции киевского метро возобновили работу в обычном режиме

В связи с проведения Марша равенства были закрыты станции "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта"

Станции киевского метрополитена "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта", которые были с утра закрыты в связи с проведением Марша равенства в центре Киева, открыты на вход и выход для пассажиров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

"Внимание! Все станции открыты на вход и выход для пассажиров. Метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Увага! Всі станції відчинено на вхід та вихід для пасажирів. Метро працює у звичайному режимі. Нагадуємо, що сьогодні роботу підземки продовжено на 1 годину. Опубліковано КП "Київський метрополітен" 17 червня 2018 р.

В метрополитене также уточнили, что сегодня работа подземки продлена на 1 час.

Напомним, сегодня, 17 июня, начиная с 6:00 утра, работа станций трех станций Киевского метрополитена ограничена в связи с проведением в центре Киева "Марша равенства".