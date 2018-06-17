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Три станции киевского метро возобновили работу в обычном режиме

НовостиОбщество    17.06.2018 - 13:59
Фото: метро (maps.google.com)
Фото: метро (maps.google.com)

В связи с проведения Марша равенства были закрыты станции "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта"

Станции киевского метрополитена "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта", которые были с утра закрыты в связи с проведением Марша равенства в центре Киева, открыты на вход и выход для пассажиров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевский метрополитен" на странице в Facebook.

"Внимание! Все станции открыты на вход и выход для пассажиров. Метро работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

 

Увага! Всі станції відчинено на вхід та вихід для пасажирів. Метро працює у звичайному режимі. Нагадуємо, що сьогодні роботу підземки продовжено на 1 годину.

Опубліковано КП "Київський метрополітен" 17 червня 2018 р.

В метрополитене также уточнили, что сегодня работа подземки продлена на 1 час.

Напомним, сегодня, 17 июня, начиная с 6:00 утра, работа станций трех станций Киевского метрополитена ограничена в связи с проведением в центре Киева "Марша равенства".

В Марше равенства приняли участие 3,5 тыс. активистов, - МВД Марш равенства в Киеве: в полиции заявили, что большинство задержанных отпустили
Теги публикации: Марш равенства, метро, восстановление работы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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