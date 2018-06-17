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В Киеве в связи с "Маршем равенства" закрыты три станции метро

НовостиОбщество    17.06.2018 - 08:38
Фото: метро (РБК-Украина)
Фото: метро (РБК-Украина)

Станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" закрыты с 6 утра

Работа станций трех станций Киевского метрополитена ограничена с самого утра в связи с проведением в центре Киева "Марша равенства". Об этом передает кореспондент "РБК-Украина".

Так, станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" закрыты с 6 утра.

Ранее сообщалось, что такое решение принято на основании "Порядка организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения мирного шествия "Марша равенства" 17 июня.

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Теги публикации: метро, Марш равенства  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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