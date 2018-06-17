В Киеве в связи с "Маршем равенства" закрыты три станции метро

Станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" закрыты с 6 утра

Работа станций трех станций Киевского метрополитена ограничена с самого утра в связи с проведением в центре Киева "Марша равенства". Об этом передает кореспондент "РБК-Украина".

Так, станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта" закрыты с 6 утра.

Ранее сообщалось, что такое решение принято на основании "Порядка организации работы городского пассажирского транспорта общего пользования во время проведения мирного шествия "Марша равенства" 17 июня.