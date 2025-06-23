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Три способи миттєво дізнатися версію Windows на вашому ПК

Понеділок 23 червня 2025 18:50
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Три способи миттєво дізнатися версію Windows на вашому ПК Як швидко перевірити версію Windows (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Знати точну версію Windows на своєму ПК важливо для встановлення оновлень і сумісності програм. Іноді визначити це не так просто, особливо якщо ви не часто заглядаєте в системні налаштування.

Про три швидкі способи дізнатися версію Windows за кілька секунд розповідає РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld.

Через команду Winver

Найшвидший спосіб - скористатися вбудованою утилітою Winver.

Для цього введіть "winver" у поле пошуку на панелі завдань і відкрийте відповідну команду. З'явиться вікно з інформацією про поточну версію і збірку Windows.

Три способи миттєво дізнатися версію Windows на вашому ПКІнструмент Winver, вбудований в операційну систему, відображає номер версії у всіх редакціях Windows (фото: Sam Singleton)

Через меню "Параметри"

Відкрийте меню "Пуск", введіть "Параметри" і перейдіть в однойменний розділ.

Потім виберіть пункт "Система", прокрутіть меню вниз і натисніть "Про систему". У вікні, що відкрилося, інформація про версію і збірку буде вказана в блоці "Характеристики Windows".

Три способи миттєво дізнатися версію Windows на вашому ПКУ розділі "Характеристики Windows" у меню налаштувань можна знайти номер версії та номер збірки (фото: Sam Singleton)

Через реєстр Windows

Для більш просунутих користувачів можливий пошук даних через "Редактор реєстру".

Введіть regedit у рядку пошуку і відкрийте "Registry Editor". Далі йдіть шляхом: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion.

Потрібна інформація відображається праворуч у рядках ReleaseId і DisplayVersion. Останній вважається основним і вказує на поточну користувацьку версію Windows.

Три способи миттєво дізнатися версію Windows на вашому ПКУ "Редакторі реєстру" також можна дізнатися версію Windows (фото: Sam Singleton)

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