Три способи миттєво дізнатися версію Windows на вашому ПК
Знати точну версію Windows на своєму ПК важливо для встановлення оновлень і сумісності програм. Іноді визначити це не так просто, особливо якщо ви не часто заглядаєте в системні налаштування.
Про три швидкі способи дізнатися версію Windows за кілька секунд розповідає РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld.
Через команду Winver
Найшвидший спосіб - скористатися вбудованою утилітою Winver.
Для цього введіть "winver" у поле пошуку на панелі завдань і відкрийте відповідну команду. З'явиться вікно з інформацією про поточну версію і збірку Windows.
Інструмент Winver, вбудований в операційну систему, відображає номер версії у всіх редакціях Windows (фото: Sam Singleton)
Через меню "Параметри"
Відкрийте меню "Пуск", введіть "Параметри" і перейдіть в однойменний розділ.
Потім виберіть пункт "Система", прокрутіть меню вниз і натисніть "Про систему". У вікні, що відкрилося, інформація про версію і збірку буде вказана в блоці "Характеристики Windows".
У розділі "Характеристики Windows" у меню налаштувань можна знайти номер версії та номер збірки (фото: Sam Singleton)
Через реєстр Windows
Для більш просунутих користувачів можливий пошук даних через "Редактор реєстру".
Введіть regedit у рядку пошуку і відкрийте "Registry Editor". Далі йдіть шляхом: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion.
Потрібна інформація відображається праворуч у рядках ReleaseId і DisplayVersion. Останній вважається основним і вказує на поточну користувацьку версію Windows.
У "Редакторі реєстру" також можна дізнатися версію Windows (фото: Sam Singleton)
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