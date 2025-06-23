Три способа мгновенно узнать версию Windows на вашем ПК

Знать точную версию Windows на своем ПК важно для установки обновлений и совместимости программ. Иногда определить это не так просто, особенно если вы не часто заглядываете в системные настройки.

О трех быстрых способах узнать версию Windows за несколько секунд рассказывает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld .

Через команду Winver

Самый быстрый способ - воспользоваться встроенной утилитой Winver.

Для этого введите "winver" в поле поиска на панели задач и откройте соответствующую команду. Появится окно с информацией о текущей версии и сборке Windows.

Инструмент Winver, встроенный в операционную систему, отображает номер версии во всех редакциях Windows (фото: Sam Singleton)

Через меню "Параметры"

Откройте меню "Пуск", введите "Параметры" и перейдите в одноименный раздел.

Затем выберите пункт "Система", прокрутите меню вниз и нажмите "О системе". В открывшемся окне информация о версии и сборке будет указана в блоке "Характеристики Windows".

В разделе "Характеристики Windows" в меню настроек можно найти номер версии и номер сборки (фото: Sam Singleton)

Через реестр Windows

Для более продвинутых пользователей возможен поиск данных через "Редактор реестра".

Введите regedit в строке поиска и откройте "Registry Editor". Далее следуйте по пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion.

Нужная информация отображается справа в строках ReleaseId и DisplayVersion. Последняя считается основной и указывает на текущую пользовательскую версию Windows.

В "Редакторе реестра" также можно узнать версию Windows (фото: Sam Singleton)