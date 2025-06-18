Windows 11 не ідеальна: 5 функцій, яких не вистачає мільйонам власників ПК

Кілька років тому Microsoft запустила Feedback Hub - сервіс для пропозицій щодо поліпшення Windows 11. Портал BleepingComputer проаналізував звернення і з'ясував, чого найбільше не вистачає користувачам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

Переміщувана панель завдань

Найпопулярніша вимога - можливість перенесення панелі завдань наверх або вбік екрана. За це виступили понад 24 тисячі користувачів. Зараз у Windows 11 панель закріплена строго внизу - і змінити це неможливо.

"Функція переміщення панелі завдань відсутня вже кілька років. Чому її досі не повернули?", - пише один із користувачів.

Microsoft поки що ніяк не коментувала можливість повернення цього налаштування.

Вимкнення рекомендацій у меню "Пуск"

Друге місце - у функції, що дає змогу повністю відключити блок рекомендацій у меню "Пуск". Зараз можна лише зменшити його розмір - але це явно не влаштовує багатьох.

У тестових збірках Windows така опція вже є, але в основній версії - поки що ні.

Можливість зміни пошукової системи

Користувачі просять дозволити зміну пошукової системи за замовчуванням - зараз усі пошукові запити автоматично надсилаються в Bing і відкриваються через браузер Edge. У країнах Європейської економічної зони Microsoft зобов'язали надати вибір, але для США та інших регіонів компанія поки що змінювати підхід не збирається.

Зменшення системних вимог

Четверте прохання стосується зниження вимог до "заліза". Особливо це стосується обов'язкової підтримки TPM 2.0 і новітніх процесорів, через що багато користувачів Windows 10 не можуть перейти на Windows 11.

Ситуацію загострює те, що Windows 10 перестане отримувати оновлення вже наприкінці 2025 року.

Microsoft рекомендує просто купити новий комп'ютер - але це, очевидно, невідповідне рішення для багатьох.

Гнучкі налаштування панелі завдань

І нарешті, п'яте місце - за проханням зробити іконки на панелі завдань більш налаштованими. Функція "ніколи не об'єднувати" вже є, але її робота викликає у користувачів невдоволення через недоробки. У Feedback Hub є десятки звернень, що стосуються поведінки панелі завдань.

За оцінками експертів, чотири з п'яти функцій теоретично можуть бути реалізовані, але полегшення системних вимог - малоймовірне. У найближчій перспективі користувачам доведеться або перейти на Windows 11, або шукати інші способи безпечної роботи з Windows 10.