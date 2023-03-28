Три сотні фехтувальників закликали функціонерів скасувати повернення РФ і Білорусі

Представники європейських країн, Бразилії, Мексики, США, Японії та інших держав дорікнули функціонерам за відмову врахувати думки спортсменів у процесі ухвалення рішення щодо повернення фехтувальників із РФ і Білорусі на міжнародну арену. Вони назвали ідею МФФ "катастрофічною помилкою".

"Повністю знехтувавши голосами атлетів, ви дозволили Росії та Білорусі повернутися до змагань МФФ. Це очевидне порушення позиції МОК. І цей крок ще раз демонструє, що інтереси Росії важливіші за думки й права спортсменів, особливо з України", – йдеться в заяві.

Під листом поставили підписи 286 чинних фехтувальників, а також 32 ветерани міжнародного спорту. Таким способом вони підтримали Національну федерацію фехтування України, яка двічі намагалася заблокувати повернення країни-агресора. Тим не менше, позачерговий конгрес МФФ дозволив росіянам і білорусам повернутися до виступів у квітні.

Згодом окремі федерації почали відмовлятися від спільних із представниками РФ і Білорусі змагань. Українські фехтувальники оголосили бойкот усім турнірам за їхньої участі, а, наприклад, Німеччина вирішила не проводити етап Кубка світу через незгоду з МФФ.