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Три сотни фехтовальщиков призвали функционеров отменить возвращение РФ и Беларуси

Фото: Украинские фехтовальщики получили поддержку соперников (facebook.com/fie.org)
Автор: Антон Федорцив

Письма от свыше трех сотен ведущих фехтовальщиков планеты получили Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация фехтования. В них требуют отстранить российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представители европейских стран, Бразилии, Мексики, США, Японии и других государств упрекнули функционеров за отказ учесть мнения спортсменов в процессе принятия решения о возвращении фехтовальщиков из РФ и Беларуси на международную арену. Они назвали идею МФФ "катастрофической ошибкой".

"Полностью пренебрегнув голосами атлетов, вы позволили России и Беларуси вернуться к соревнованиям МФФ. Это очевидное нарушение позиции МОК. И этот шаг еще раз демонстрирует, что интересы России важнее мнений и прав спортсменов, особенно из Украины", – говорится в заявлении.

Под письмом поставили подписи 286 действующих фехтовальщиков, а также 32 ветерана международного спорта. Таким способом они поддержали Национальную федерацию фехтования Украины, которая дважды пыталась заблокировать возвращение страны-агрессора. Тем не менее внеочередной конгресс МФФ позволил россиянам и белорусам вернуться к выступлениям в апреле.

Впоследствии отдельные федерации стали отказываться от совместных с представителями РФ и Беларуси соревнований. Украинские фехтовальщики объявили бойкот всем турнирам с их участием, а, например, Германия решила не проводить этап Кубка мира из-за несогласия с МФФ.

К слову, ранее МОК придумал план с одновременными допусками и ограничениями для спортсменов из России и Беларуси.

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