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МОК підготував гібридний план допуску Росії до Олімпіади-2024: хто зможе змагатися

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Лозанна, Вівторок 28 березня 2023 11:36
МОК підготував гібридний план допуску Росії до Олімпіади-2024: хто зможе змагатися Фото: Збірна Росії на зимовій Олімпіаді-2022 (facebook.com/RusOlympicCommittee)
Автор: Антон Федорців

Організатори Олімпійських ігор 2024 року в Парижі можуть заборонити Росії виступати в командних видах спорту. Так тамтешніх атлетів покарають за повномасштабну агресію РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Міжнародний оліймпійський комітет розробив концепцію з допуску російських і білоруських спортсменів до Олімпіади в умовах війни. Вона не передбачатиме повної заборони на участь РФ і Білорусі в Іграх.

МОК розгляне доцільність участі союзних країн у командних видах спорту. Найімовірніше, функціонери рекомендуватимуть профільним федераціям відсторонити росіян і білорусів від змагань у баскетболі, волейболі, гандболі та футболі. Водночас атлети з РФ і Білорусі можуть розраховувати на виступи в індивідуальних змаганнях.

Верхівка олімпійського руху пропонуватиме допустити російських і білоруських спортсменів до турніру в статусі "нейтральних". До цієї категорії нібито не потраплять винні у воєнних злочинах, прихильники війни проти України та кадрові військові. 28 березня виконком МОК обговорить умови повернення РФ і Білорусі в міжнародний спорт.

Раніше УЄФА зібрався розглянути заклик групи депутатів Європарламенту щодо дискваліфікації Білорусі з відбору до Євро-2024. На відміну від Росії, білоруська збірна стартувала в кваліфікації до континентальної першості. Єдиним обмеженням для неї залишається проведення домашніх матчів на нейтральних полях.

До слова, раніше Міжнародна федерація хокею з шайбою продовжила бан Росії та Білорусі.

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