Три школи за 13 років: як працює італійська освіта і чому українська - краща

Як навчаються діти в Італії

За словами Андрушківа, в Італії діти навчаються п'ять років у початковій школі, потім переходять до середньої на три роки, а далі ще п'ять років у ліцеї.

Кожен етап - це повна зміна середовища, вчителів і однокласників.

"Дитина, яка ще вчора мала своїх друзів, опиняється в абсолютно новому середовищі. Це серйозний стрес, особливо в підлітковому віці", - наголошує гід.

Жорсткий розклад і майже без перерв

Навчальний день в Італії, за словами Андрушківа, організований так, що урок триває 60 хвилин, а між заняттями - лише три-чотири хвилини на зміну викладача.

За день передбачено максимум дві перерви по 10 хвилин.

"Якщо пішов у туалет - не встиг перекусити. Якщо з'їв бутерброд, терпи до кінця занять", - зазначає він.

Чому українська школа має перевагу

В Україні дитина зазвичай проходить усі 11 класів в одному закладі, з одним і тим самим колективом. На думку гіда, це робить навчання більш цілісним і зрозумілим.

"В Україні школа трохи ближча до дитини - м'якша, зрозуміліша, стабільніша. І це велика перевага", - підсумовує Андрушків.