Три сестри загинули в Середземному морі під час небезпечної спроби втечі з Лівії

Близько першої години ночі з п’ятниці, 22 серпня, на суботу, 23 серпня, в центральній частині Середземного моря рятувальне судно NADIR під управлінням німецької організації RESQSHIP евакуювало 65 мігрантів із перевантаженого гумового човна, що тонув.

Тривожний сигнал надійшов у п’ятницю ввечері через гарячу лінію Alarm Phone.

Як з'ясувалося, гумовий човен вийшов із лівійського міста Зувара напередодні. За даними благодійників, близько 65 людей вмістив невеликий надувний човен, що вирушив із лівійського узбережжя в напрямку італійського острова Лампедуза.

Однак вже за кілька годин після відплиття човен почав швидко набирати воду. Люди намагалися вичерпувати її, проте хвилі заввишки до 1,5 метра постійно накривали судно. Багато пасажирів сиділи по коліна у воді. Серед них було кілька жінок, зокрема три вагітні, діти та семимісячне немовля.

Коли рятувальники прибули, човен уже був перевантажений та напівзатоплений.

"Під час евакуації людей із човна на наше судно NADIR ми раптом почули крики. Хтось показав на воду всередині човна, і стало зрозуміло, що під поверхнею є тіла", – розповіла координаторка зв’язку RESQSHIP Барбара Сарторе.

За її словами, через темряву та паніку було важко одразу побачити, що троє дівчаток 9, 11 та 17 років, які сиділи глибоко всередині, вже потонули всередині судна.

Їхня мати та молодший брат вижили. Свідки розповіли, що жінка тримала тіла своїх доньок, поки до неї не дісталися рятувальники. Медична команда намагалася реанімувати дівчат, але безуспішно.

Родині загиблих надали час і приватність, щоб попрощатися з дітьми.

У суботу вдень італійська берегова охорона евакуювала 14 людей із медичними показаннями разом із їхніми рідними на острів Лампедуза. Люди отримали серйозні хімічні опіки від суміші морської води та пролитого пального й потребували невідкладної допомоги.

Увечері того ж дня туди ж прибув NADIR із рештою врятованих і тілами загиблих.

"Те, що сталося з трьома сестрами, - немислимо. Але такою є небезпека, з якою стикаються люди, що втікають від війни і голоду. Наші думки з їхніми рідними, які переживають цю запобіжну втрату й біль. Єдиний вихід - створення безпечних шляхів для втечі, аби припинити смерті в Середземному морі", - заявила членкиня екіпажу NADIR Катья Шнітцер.