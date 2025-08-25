Три сестры погибли в Средиземном море во время опасной попытки побега из Ливии

Около часа ночи с пятницы, 22 августа, на субботу, 23 августа, в центральной части Средиземного моря спасательное судно NADIR под управлением немецкой организации RESQSHIP эвакуировало 65 мигрантов из перегруженной резиновой лодки, которая тонула.

Тревожный сигнал поступил в пятницу вечером через горячую линию Alarm Phone.

Как выяснилось, резиновая лодка вышла из ливийского города Зувара накануне. По данным благотворителей, около 65 человек вместила небольшая надувная лодка, отправившаяся с ливийского побережья в направлении итальянского острова Лампедуза.

Однако уже через несколько часов после отплытия лодка начала быстро набирать воду. Люди пытались вычерпывать ее, однако волны высотой до 1,5 метра постоянно накрывали судно. Многие пассажиры сидели по колено в воде. Среди них было несколько женщин, в том числе три беременные, дети и семимесячный младенец.

Когда спасатели прибыли, лодка уже была перегружена и полузатоплена.

"Во время эвакуации людей с лодки на наше судно NADIR мы вдруг услышали крики. Кто-то показал на воду внутри лодки, и стало понятно, что под поверхностью есть тела", - рассказала координатор связи RESQSHIP Барбара Сарторе.

По ее словам, из-за темноты и паники было трудно сразу увидеть, что трое девочек 9, 11 и 17 лет, которые сидели глубоко внутри, уже утонули внутри судна.

Их мать и младший брат выжили. Свидетели рассказали, что женщина держала тела своих дочерей, пока до нее не добрались спасатели. Медицинская команда пыталась реанимировать девушек, но безуспешно.

Семье погибших предоставили время и приватность, чтобы попрощаться с детьми.

В субботу днем итальянская береговая охрана эвакуировала 14 человек с медицинскими показаниями вместе с их родными на остров Лампедуза. Люди получили серьезные химические ожоги от смеси морской воды и пролитого топлива и нуждались в неотложной помощи.

Вечером того же дня туда же прибыл NADIR с остальными спасенными и телами погибших.

"То, что произошло с тремя сестрами, - немыслимо. Но такова опасность, с которой сталкиваются люди, бегущие от войны и голода. Наши мысли с их родными, которые переживают эту предохранительную потерю и боль. Единственный выход - создание безопасных путей для бегства, чтобы прекратить смерти в Средиземном море", - заявила член экипажа NADIR Катья Шнитцер.