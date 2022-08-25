Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 45850 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1929 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 4245 (+2) ед,

артиллерийских систем - 1037 (+1) ед,

РСЗО - 272 (+6) ед,

средства ПВО - 148 (+1) ед,

самолетов - 234 (+0) ед,

вертолетов - 202 (+3) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 828 (+9),

крылатые ракеты - 196 (+0),

корабли / катера - 15 (+0) ЕД,

автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+0) ед,

специальная техника - 99 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, за минувшие сутки украинские войска ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян. В то же время ВСУ уничтожили состав БК и поразили командно-наблюдательный пункт врага.

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