Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

Украинские бойцы за сутки уничтожили еще 150 оккупантов и приземлили три вражеских вертолета. Всего Россия уже потеряла с начала полномасштабной войны около 45850 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.08 ориентировочно составили:
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Напомним, за минувшие сутки украинские войска ударили по Каховскому мосту и системам ПВО россиян. В то же время ВСУ уничтожили состав БК и поразили командно-наблюдательный пункт врага.
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