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Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

Фото: Росія втратила у війні вже близько 45 850 своїх військових (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці за добу знищили ще 150 окупантів та приземлили три ворожі гелікоптери. Загалом Росія вже втратила від початку повномасштабної війни близько 45850 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 45850 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків - 1929 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4245 (+2) од,
  • артилерійських систем - 1037 (+1) од,
  • РСЗВ - 272 (+6) од,
  • засоби ППО - 148 (+1) од,
  • літаків - 234 (+0) од,
  • гелікоптерів - 202 (+3) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 828 (+9),
  • крилаті ракети - 196 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 (+0) од,
  • спеціальна техніка - 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, за минулу добу українські війська вдарили по Каховському мосту та системах ППО росіян. Водночас ЗСУ знищили склад БК і вразили командно-спостережний пункт ворога.

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