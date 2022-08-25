Три збиті вертольоти та 150 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

Українські бійці за добу знищили ще 150 окупантів та приземлили три ворожі гелікоптери. Загалом Росія вже втратила від початку повномасштабної війни близько 45850 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.08 орієнтовно склали:
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, за минулу добу українські війська вдарили по Каховському мосту та системах ППО росіян. Водночас ЗСУ знищили склад БК і вразили командно-спостережний пункт ворога.
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