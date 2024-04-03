За тиждень на Сумщині зупинили три російських ДРГ, - глава ОВА

За його словами, найбільше шкоди наразі завдають керовані авіаракети. За три місяці зафіксовано 412 авіаударів із застосуванням КАБів. Повторів використання авіабомб вагою 1500 кг на Сумщині більше не було.

Артюх додав, що за весь період евакуації з прикордоння Сумщини вдалося вивезти до більш безпечних місць понад 11,5 тисяч людей. Понад 1700 з них - діти.