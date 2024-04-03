За тиждень на Сумщині зупинили три російських ДРГ, - глава ОВА

Три російські ДРГ намагалися зайти в Сумську область за останній тиждень, проте прикордонники їх зупинили. Загалом за 2023 рік на підступах до України затримали 52 диверсійно-розвідувальні групи з РФ.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі марафону "Єдині новини" заявив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
За його словами, найбільше шкоди наразі завдають керовані авіаракети. За три місяці зафіксовано 412 авіаударів із застосуванням КАБів. Повторів використання авіабомб вагою 1500 кг на Сумщині більше не було.
Артюх додав, що за весь період евакуації з прикордоння Сумщини вдалося вивезти до більш безпечних місць понад 11,5 тисяч людей. Понад 1700 з них - діти.
Нагадаємо, 2 березня Росія завдала авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі. Загиблих немає.
За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, Росія продовжує використовувати диверсантів, котрі намагаються зайти на нашу територію. Найактивнішим напрямком для ДРГ залишається Сумська область. Однак їх спроби наступу не припиняються і в Харківській та Чернігівській областях.
У зв'язку з цим, Україна будує масштабну лінію оборони та фортифікаційні споруди поблизу північного кордону. Зокрема зводять опорні пункти із залізобетонних конструкцій, де зможуть укриватися військовослужбовці, а також облаштовують місця для ведення вогню.
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