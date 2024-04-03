За неделю в Сумской области остановили три российских ДРГ, - глава ОВА

По его словам, больше всего вреда сейчас наносят управляемые авиаракеты. За три месяца зафиксировано 412 авиаударов с применением КАБов. Повторов использования авиабомб весом 1500 кг в Сумской области больше не было.

Артюх добавил, что за весь период эвакуации из приграничья области удалось вывезти в более безопасные места более 11,5 тысяч человек. Более 1700 из них - дети.

