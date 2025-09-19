UA

Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії

Ілюстративне фото: МіГ-31 Росії порушили повітряний простір Естонії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські винищувачі МіГ-31 у п'ятницю, 19 вересня, порушили повітряний простір Естонії. Вони перебували там 12 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico і прес-службу Міністерства закордонних справ Естонії.

Джерела Politico розповіли, що три російські МіГ-31, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал", прямували в бік Талліна. Для їхнього перехоплення в повітря піднімали італійські F-35.

Реакція МЗС

У Міністерстві закордонних справ Естонії підтвердили, що російські МіГ-31 перебували в естонському повітряному просторі близько 12 хвилин. За даними відомства, порушення сталося над Фінською затокою.

На цьому тлі в МЗС викликали тимчасового повіреного у справах РФ в Естонії, щоб вручити йому ноту протесту.

"Цього року Росія чотири рази порушила повітряний простір Естонії, що само по собі неприйнятно, але сьогоднішнє порушення, коли три винищувачі вторглися в наш повітряний простір, є безпрецедентно жорстоким", - зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

За його словами, на дедалі частіші порушення кордонів і агресивність Росії необхідно відповідати швидким посиленням політичного та економічного тиску.

Російський Мі-8 у повітряному просторі Естонії

Нагадаємо, тільки 8 вересня естонські збройні сили повідомляли, що російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Естонії.

Інцидент стався в районі острова Вайндлоо. Вертоліт перебував в естонському повітряному просторі приблизно 4 хвилини.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії в Естонії і вручило йому ноту протесту.

Російська ФедераціяЕстоніяРосавіаціяМіГ-31К