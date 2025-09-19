RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии

Иллюстративное фото: МиГ-31 России нарушили воздушное пространство Эстонии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские истребители МиГ-31 в пятницу, 19 сентября, нарушили воздушное пространство Эстонии. Они находились там 12 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico и пресс-службу Министерства иностранных дел Эстонии.

Источники Politico рассказали, что три российских МиГ-31, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", направлялись в сторону Таллина. Для их перехвата в воздух поднимали итальянские F-35. 

Реакция МИД

В Министерстве иностранных дел Эстонии подтвердили, что российские МиГ-31 находились в эстонском воздушном пространстве около 12 минут. По данным ведомства, нарушение произошло над Финским заливом.

На этом фоне в МИД вызвали временного поверенного в делах РФ в Эстонии, чтобы вручить ему ноту протеста.

"В этом году Россия четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии, что само по себе неприемлемо, но сегодняшнее нарушение, когда три истребителя вторглись в наше воздушное пространство, является беспрецедентно жестоким", - отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. 

По его словам, на все более частые нарушения границ и агрессивность России необходимо отвечать быстрым усилением политического и экономического давления.

Российский Ми-8 в воздушном пространстве Эстонии

Напомним, только 8 сентября эстонские вооруженные силы сообщали, что российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии.

Инцидент произошел в районе острова Вайндлоо. Вертолет находился в эстонском воздушном пространстве около 4 минут.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства России в Эстонии и вручило ему ноту протеста.

