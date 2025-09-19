Три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии

Источники Politico рассказали, что три российских МиГ-31, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", направлялись в сторону Таллина. Для их перехвата в воздух поднимали итальянские F-35.

Реакция МИД

В Министерстве иностранных дел Эстонии подтвердили, что российские МиГ-31 находились в эстонском воздушном пространстве около 12 минут. По данным ведомства, нарушение произошло над Финским заливом.

На этом фоне в МИД вызвали временного поверенного в делах РФ в Эстонии, чтобы вручить ему ноту протеста.

"В этом году Россия четыре раза нарушила воздушное пространство Эстонии, что само по себе неприемлемо, но сегодняшнее нарушение, когда три истребителя вторглись в наше воздушное пространство, является беспрецедентно жестоким", - отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, на все более частые нарушения границ и агрессивность России необходимо отвечать быстрым усилением политического и экономического давления.