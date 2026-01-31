ua en ru
Три роки не виходила з дому: із Дружківки евакуювали маломобільну жінку

Донецька область , Субота 31 січня 2026 06:00
Три роки не виходила з дому: із Дружківки евакуювали маломобільну жінку Ілюстративне фото: ДСНС проводить евакуацію з небезпечних районів Донеччини (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Рятувальники евакуаційної групи "Фенікс" вивезли двох мешканок Дружківки, що на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

У тому числі була евакуйована маломобільна літня жінка, яка понад три роки майже не виходила з власної квартири у п’ятиповерхівці.

"Для неї кожен крок за поріг свого дому був складним і тривожним, проте рятувальники допомогли залишити небезпечну територію, підтримуючи на кожному етапі шляху", - повідомили в ДСНС.



Надзвичайники доставили жінку до безпечного місця, де вона зможе отримати всю необхідну допомогу та догляд.

"Ця історія – чергове нагадування про те, як важливо не зволікати з рішенням і вчасно евакуюватися", - наголошують рятувальники.

Убивство під час евакуації

Раніше РБК-Україна писало про те, що у вівторок, 27 січня, поблизу села Грабовське на Сумщині російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Під час спроби евакуації окупанти за допомогою дронів убили двох мирних жителів.

Чоловік і жінка намагалися самостійно виїхати з небезпечної зони. Українські військові були поінформовані про маршрут і супроводжували евакуацію дистанційно.

За інформацією української сторони, оператори російських FPV-дронів цілеспрямовано атакували беззбройних цивільних. Перший удар припав на жінку - вона загинула миттєво. Другим ударом окупанти вразили пораненого чоловіка, який перебував біля її тіла.

Крім того, розвідка України перехопила переговори російських загарбників, у яких лунає наказ убивати українських полонених. Запис було зроблено в районі Покровська, де діє один із десантних російських підрозділів.

Донецька область Евакуація
