Три роки не виходила з дому: із Дружківки евакуювали маломобільну жінку

Рятувальники евакуаційної групи "Фенікс" вивезли двох мешканок Дружківки, що на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

У тому числі була евакуйована маломобільна літня жінка, яка понад три роки майже не виходила з власної квартири у п’ятиповерхівці.



"Для неї кожен крок за поріг свого дому був складним і тривожним, проте рятувальники допомогли залишити небезпечну територію, підтримуючи на кожному етапі шляху", - повідомили в ДСНС.



Надзвичайники доставили жінку до безпечного місця, де вона зможе отримати всю необхідну допомогу та догляд.



"Ця історія – чергове нагадування про те, як важливо не зволікати з рішенням і вчасно евакуюватися", - наголошують рятувальники.