Три года не выходила из дома: из Дружковки эвакуировали маломобильную женщину

Спасатели эвакуационной группы "Феникс" вывезли двух жительниц Дружковки Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В том числе была эвакуирована маломобильная пожилая женщина, которая более трех лет почти не выходила из собственной квартиры в пятиэтажке.



"Для нее каждый шаг за порог своего дома был сложным и тревожным, однако спасатели помогли покинуть опасную территорию, поддерживая на каждом этапе пути", - сообщили в ГСЧС.



Чрезвычайники доставили женщину в безопасное место, где она сможет получить всю необходимую помощь и уход.



"Эта история - очередное напоминание о том, как важно не медлить с решением и вовремя эвакуироваться", - отмечают спасатели.