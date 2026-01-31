Три года не выходила из дома: из Дружковки эвакуировали маломобильную женщину
Спасатели эвакуационной группы "Феникс" вывезли двух жительниц Дружковки Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
В том числе была эвакуирована маломобильная пожилая женщина, которая более трех лет почти не выходила из собственной квартиры в пятиэтажке.
"Для нее каждый шаг за порог своего дома был сложным и тревожным, однако спасатели помогли покинуть опасную территорию, поддерживая на каждом этапе пути", - сообщили в ГСЧС.
Чрезвычайники доставили женщину в безопасное место, где она сможет получить всю необходимую помощь и уход.
"Эта история - очередное напоминание о том, как важно не медлить с решением и вовремя эвакуироваться", - отмечают спасатели.
Убийство во время эвакуации
Ранее РБК-Украина писало о том, что во вторник, 27 января, вблизи села Грабовское на Сумщине российские войска совершили очередное военное преступление. Во время попытки эвакуации оккупанты с помощью дронов убили двух мирных жителей.
Мужчина и женщина пытались самостоятельно выехать из опасной зоны. Украинские военные были проинформированы о маршруте и сопровождали эвакуацию дистанционно.
По информации украинской стороны, операторы российских FPV-дронов целенаправленно атаковали безоружных гражданских. Первый удар пришелся на женщину - она погибла мгновенно. Вторым ударом оккупанты поразили раненого мужчину, который находился возле ее тела.
Кроме того, разведка Украины перехватила переговоры российских захватчиков, в которых звучит приказ убивать украинских пленных. Запись была сделана в районе Покровска, где действует одно из десантных российских подразделений.