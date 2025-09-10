ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Три роки під тиском і погрози родині: з окупації повернули 20-річного хлопця

Україна, Середа 10 вересня 2025 16:40
UA EN RU
Три роки під тиском і погрози родині: з окупації повернули 20-річного хлопця Фото: росіяни тиснуть на дітей в окупації своєю пропагандою та погрозами (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA з окупації повернули 20-річного юнака, який провів понад три роки під постійним тиском росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави Офісу президента Андрія Єрмака в Telegram.

"Окупанти примушували оформлювати російські документи та погрожували родині. Приклад сестри, якій вдалося раніше вирватися на вільну територію, допоміг йому зважитися на дорогу додому", - написав Єрмак.

Він також додав, що сьогодні завдяки допомозі "Української мережі за права дитини" та ініціативи Humanity хлопець в безпеці поруч із рідними.

"Отримує необхідну допомогу та підтримку в Україні. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - повідомив голова ОП.

Три роки під тиском і погрози родині: з окупації повернули 20-річного хлопця

Фото: хлопець понад три роки провів під тиском окупантів (t.me/ermaka2022)

Нагадаємо, напередодні Україні вдалось повернути з окупованої території дівчину-підлітка, яка понад три роки перебувала під тиском росіян та в розлуці з матір'ю.

Як Україна повертає дітей з окупації та РФ

Україні частково вдається повертати дітей з окупованих територій та Росії, адже ворог також викрадає їх та вивозить на свою територію.

У зв'язку з цим президент Володимир Зеленський розробив ініціативу Bring Kids Back UA, метою якої є повернення українських дітей на Батьківщину.

Міжнародна спільнота не байдужа до ситуації з викраденням українських дітей Росією. Голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн нещодавно закликала Москву негайно повернути дітей до України.

В США також реагують на ситуацію з українськими дітьми, яких Росія хоче перетягнути на свій бік. Наприклад в серпні перша леді США Меланія Трамп передала лист російському диктатору Володимиру Путіну, в якому закликала подбати про добробут дітей, зокрема українських.

Також Вашингтон пригрозив Росії та Білорусі, що ці країни можуть визнати на законодавчому рівні спонсорами тероризму через ситуацію з українськими дітьми.

Як відомо, агресор часто змушує українських дітей розмовляти російською, співати їхній гімн та будь-якими іншими методами насаджає свою пропаганду.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти
Новини
Росія вимагає ще 6 тисяч кв. км української землі для завершення війни, - Венс
Росія вимагає ще 6 тисяч кв. км української землі для завершення війни, - Венс
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії